КНДР перед 75-й годовщиной ТПК

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10 октября исполняется 75 лет со дня основания Трудовой партии Кореи. В преддверии юбилея северокорейские власти, несомненно, стремились создать у народа праздничное настроение. 3 октября центральная газета страны «Нодон синмун» и другие партийные издания опубликовали совместную редакционную статью. В ней восхваляются достижения партии. 6 октября «Нодон синмун» опубликовала статью под названием «В столице Пхеньяне - праздничное настроение». В начале октября в Северной Корее выпущены юбилейные монеты из золота и серебра с эмблемой Трудовой партии Кореи. День основания правящей партии отмечается как национальный праздник с 1949 года. С подробностями – политический обозреватель Ли Чжон Хун.