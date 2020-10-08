Правила дорожного движения в КНДР

От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.1
2020-10-08
#Сближаясь с Севером l 2020-10-08
В наши дни южнокорейцы вынуждены соблюдать режим социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Это приводит к увеличению спроса на услуги доставки, в связи с чем растёт число нарушений правил дорожного движения. В Республике Корея они достаточно жёсткие, а как обстоят дела на севере Корейского полуострова? Разобраться в этом нам поможет адвокат О Хён Чжон.
2020-10-08
2020-10-08
2020-10-09 13:34:12
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >