Правила дорожного движения в КНДР

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В наши дни южнокорейцы вынуждены соблюдать режим социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Это приводит к увеличению спроса на услуги доставки, в связи с чем растёт число нарушений правил дорожного движения. В Республике Корея они достаточно жёсткие, а как обстоят дела на севере Корейского полуострова? Разобраться в этом нам поможет адвокат О Хён Чжон.