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Правила дорожного движения в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-10-08

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

В наши дни южнокорейцы вынуждены соблюдать режим социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Это приводит к увеличению спроса на услуги доставки, в связи с чем растёт   число нарушений правил дорожного движения. В Республике Корея они достаточно жёсткие, а как обстоят дела на севере Корейского полуострова? Разобраться в этом нам поможет адвокат О Хён Чжон.

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