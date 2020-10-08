Правительство РК представило поправки к закону об абортах

ⓒYONHAP News

7 октября правительство Республики Корея представило в Национальное собрание проект поправок к Уголовному кодексу и Закону об охране здоровья матери и ребёнка. Они предусматривают возможность абортов до 14 недель беременности без каких-либо обоснований. Изменения в законодательство должны быть внесены до конца этого года по решению Конституционного суда, который в апреле постановил, что действующие положения закона расходятся с Конституцией. Согласно поправкам, женщинам от 15 до 24 недель беременности разрешается делать аборты при определённых условиях социально-экономического характера. Прежде закон разрешал аборты на этом сроке только по медицинским показаниям или при беременности, наступившей вследствие насилия.

Если женщина намерена сделать аборт по социально-экономическим причинам, она должна пройти консультацию и взять 24 часа на обдумывание. Поправки отменяют обязательное согласие супруга. Этот пункт вызывал ранее критику за нарушение права женщины на принятие собственного решения. Кроме того, согласно представленным поправкам, аборт должен выполняться только признанными медицинскими методами. Допускается применение препаратов, способных вызвать преждевременные роды. До процедуры врач обязан ознакомить женщину с методом проведения аборта, возможными последствиями и мерами предосторожности.

Представители Ассоциаций по защите прав женщин уже выступили с резкой критикой по поводу представленных поправок. Они требуют полного признания легитимности абортов на любых сроках, так как женщины имеют право на принятие собственных решений о беременности и родах. По мнению представителей общественности, нынешнее законодательство неэффективно и лишь порождает преступников, обрекая женщин на риск для собственного здоровья.