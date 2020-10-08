Северокорейский дипломат Чо Сон Гиль находится в РК

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Северокорейский дипломат Чо Сон Гиль, работавший в посольстве своей страны в Италии, уже больше года находится в РК. Чо Сон Гиль исчез из здания посольства КНДР в Риме в ноябре 2018 года, незадолго до возвращения на родину. Предполагалось, что он находился под защитой итальянского правительства, а затем бежал в третью страну. В феврале прошлого года министерство иностранных дел Италии подтвердило информацию о возвращении несовершеннолетней дочери Чо Сон Гиля в КНДР. О том, отказалась ли девочка последовать за родителями, либо была возвращена на родину принудительно, не сообщалось. Всё это время о местонахождении северокорейского дипломата не было никакой информации, пока недавно не стало известно, что Чо Сон Гиль уже больше года проживает на Юге. Бегство дипломата может ещё больше обострить межкорейские отношения, которые и без того находятся не в лучшем состоянии.

Это не первый побег северокорейского дипломата высокого ранга после прихода Ким Чон Ына к власти в 2011 году. В 2016 году за политическим убежищем обратился сотрудник посольства КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо. На Юге он продолжил политическую деятельность: на прошлых парламентских выборах стал депутатом Национального собрания. Ранее в США бежали посол КНДР в Египте Чан Сын Гиль и советник по экономическим вопросам посольства КНДР во Франции Чан Сын Хо. Наиболее высокопоставленным чиновником, бежавшим с Севера, был секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Хван Чжан Оп.