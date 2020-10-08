РК и Япония договорились об упрощении процедуры въезда для бизнесменов

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С 8 октября южнокорейские предприниматели освобождены от карантина во время деловых поездок в Японию. Такая договорённость была достигнута представителями Сеула и Токио 6 октября. Для оформления визы необходимо представить в консульство приглашение и план поездки. Не ранее чем за 72 часа до вылета нужно пройти тест на COVID-19. По прибытии в Японию необходимо снова пройти тестирование и на протяжении 14 дней отсылать отчёты о своём здоровье. Всё это время запрещено пользоваться общественным транспортом.

Обладатели долгосрочных виз также смогут въезжать в Японию в упрощённом порядке. При подаче на визу необходимо предоставить план поездки, а в течение двух недель после въезда соблюдать режим самоизоляции. Аналогичная процедура въезда в Республику Корея предусмотрена и для японских предпринимателей.

Ограничения на въезд в Японию были введены в начале марта, чтобы остановить распространение COVID-19. В общей сложности Токио ввёл ограничения против 159 стран, ответные ограничения ввёл Сеул. Япония является третьим по масштабу торговым партнёром Республики Корея и вторым - в области гуманитарных обменов. Более 300 тысяч южнокорейцев ежегодно посещают Японию в деловых целях. Ранее Республика Корея договорилась об ослаблении ограничений на въезд бизнесменов с Китаем, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Сингапуром. Для Японии это вторая договорённость об упрощении въезда, первая была заключена с Сингапуром.

Примечательно, что это первый пример двустороннего сотрудничества после прихода к власти в Японии нового премьер-министра Ёсихидэ Суги.