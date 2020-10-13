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Сергей Сокирко из Омска, часть 1

#Вы в эфире l 2020-10-11

Воскресный журнал

Сергей Сокирко из Омска, часть 1

Краткое содержание выпуска:

#Радиокружок - начао радиолюбительства

#Активный путешественник

#Водный спорт

#Кредо по жизни: Цени - что имеешь, стремись к большему!

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