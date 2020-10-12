Певица Эйли выпустила пятый мини-альбом





Певица Эйли (에일리) 6 октября представила пятый мини-альбом I'm. Новая работа состоит из пяти песен о любви и расставании. Заглавный трек альбома под названием «Когда мы были влюблены» (우리 사랑한 동안), в частности, раскрывает сожаления об ушедшей любви. Одним из авторов песни стал музыкант по имени Ким Сын Су (김승수), написавший ряд хитов для TWICE (트와이스), Пак Чин Ëна (박진영) и других популярных исполнителей. I'm стал первым альбомом Эйли за последний год. Последний – butterFLY – вышел в июле 2019 года. В промежутке певица представила несколько синглов и саундтреков к сериалам.