Свежий обзор творчества группы BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Вторая рубрика октября посвящена песням группы BTS (방탄소년단), которые не были включены в мартовский выпуск «Музыкального марафона», посвящённый этому музыкальному коллективу. Рубрику открыл заглавный трек альбома BTS MAP OF THE SOUL: 7, получивший название ON. Ребята также исполнили эту песню вместе с австралийской певицей Sia. Данный трек доступен лишь в цифровом варианте. BTS уже не в первый раз сотрудничает с иностранными исполнителями. В апреле прошлого года они записали песню Boy With Luv (작은 것들을 위한 시) вместе с американской певицей Холзи (Halsey).

В качестве второй композиции рубрики была представлена песня «Громче, чем бомбы» (Louder than bombs). Это ещё один успешный пример коллаборации BTS c иностранными артистами. В этот раз песня была записана с австралийским певцом Троем Сиван. Третья песня рубрики называется «Интерлюдия: Тень» (Interlude : Shadow). Четвёртая песня «Завершение: Эго» (Outro : Ego) представляет собой сольный трек участника группы J-Hope (제이홉). Он повествует о непростом пути артиста к успеху и желании продолжать начатое дело.

В заключение прозвучал недавний музыкальный хит BTS «Динамит» (Dynamite). Это цифровой сингл, вышедший в августе этого года. Песня стала для слушателей своего рода глотком свежего воздуха, поскольку несёт в себе невероятный заряд энергии.