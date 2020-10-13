Актриса На Мун Хи (나문희 배우)
2020-10-13
#Пять минут о кино l 2020-10-13
В прошлый раз мы познакомили вас с фильмом «О! Мун Хи», а сегодня нам бы хотелось подробнее остановиться на актрисе, которая сыграла в этом фильме главную роль – На Мун Хи.
Пожалуй, нет ни одного корейца, который бы не знал На Мун Хи – актрису, которую можно назвать поистине «народной бабушкой». В какой-то мере ее карьера является уникальной в том плане, что знаменитой и любимой публикой она стала уже в довольно преклонном возрасте и сейчас играет роли бабушек во многих фильмах и сериалах.
2020-10-13
2020-10-14 09:57:03
2020-10-14 14:52:59
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