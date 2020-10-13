Социальное предприятие Jerrybag - производитель сумок

ⓒ JERRYBAG

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам социальное предприятие Jerrybag (제리 백). Оно производит сумки, делающие мир лучше. Когда компания продаёт сумку, она дарит ещё одну детям в Уганде. У микрофона – генеральный директор компании г-н Пак Чун Рёль.





Компания Jerrybag - производитель сумок. Мы начали свой бизнес в восточноафриканской стране Уганде в 2014 году. В своей работе мы используем принцип «купи одну, подари одну». Наверное, многим интересно, почему компания носит такое название. Скорее всего, вы видели фотографии африканских женщин, которые носят на голове ёмкости с водой. Дети тоже носят их на голове, подвергая себя опасности. Мы задались вопросом, как избавить детей от этой неудобной и даже опасной практики. В сотрудничестве с местным населением мы решили сделать сумку, в которую помещалась бы канистра. Мы назвали новый продукт jerrybag, что и стало названием нашей компании.





Г-н Пак Чун Рёль в годы учёбы в университете Хоник специализировался на дизайне. При подготовке докторской диссертации он в 2012 году побывал в Уганде. В тот период центральные районы этой африканской страны быстро развивались, но окраины отставали в развитии. Он придумал спортивную сумку с отражателем, которая помогает предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Сумки производятся как в Республике Корея, так и в Уганде.





Мастера по изготовлению сумок – обычно женщины. Они умеют хорошо обращаться со швейной машинкой, но у них нет достаточной квалификации для изготовления твёрдых сумок, способных выдержать вес более 10 килограммов. Я сосредоточился в основном на таких сумках, стремясь найти возможность сократить затраты материалов. В Уганде у нас есть мастерская, в которой местные жители шьют сумки специально для детей, а в своей стране мы производим сумки, ориентированные на обычных потребителей. То есть, обычные потребители могут покупать продукты хорошего качества. Одновременно в Уганде производится такое же количество сумок для бесплатной раздачи.





Г-н Пак Чун Рёль начал производить сумки, чтобы помочь людям в Уганде. Но далеко не все верили, что сумки решат проблему в целом. Сам глава компании не был уверен, что принял правильное решение, когда некоммерческая организация выразила желание купить сто сумок, произведённых Jerrybag. До конца этого года компания планирует направить детям Уганды 13 тыс. сумок. Она прилагала постоянные усилия для улучшения качества продукции и внедряла новые маркетинговые стратегии, чтобы преодолеть трудности, с которыми столкнулась на начальном этапе. Компания расширяет сферу своей деятельности на различные предметы повседневного обихода, кроме сумок.





ⓒ JERRYBAG

Мы предлагаем различные виды сумок. Но мы хотели поделиться с потребителями не только сумками, но и своим опытом и ценностями. Чтобы помочь потребителям больше узнать о жизни в Уганде и людях этой страны, мы выпустили средство для мытья рук в упаковке в форме канистры и экологически чистую бутылку для воды, которая также имеет форму канистры, а также дезинфицирующее средство. Потребители обращают внимание в первую очередь на дизайн. Мы объясняем потребителям, почему мы начали свою деятельность в Африке. Я думаю, что наш подход произведёт впечатление на потребителей.





Три года назад компания Jerrybag начала в Уганде программу, которая позволяет познакомиться с жизнью в Африке, а в 2018 году открыла филиал в Лос-Анджелесе, чтобы закрепить за собой плацдарм на американском рынке и зарекомендовать себя в качестве глобального бренда.





Уганда – одна из стран мира, которой уделялось меньше всего внимания. Наша деятельность была сосредоточена на том, чтобы познакомить местных жителей с нашим опытом, обратив их внимание на то, чего они раньше не замечали. Мы надеемся и дальше проводить эту деятельность, чтобы охватить как можно больше людей в Республике Корея и других странах.





Когда вы сталкиваетесь с человеком, на котором такая же одежда, как у вас, или у него в руках такая же сумка, вы можете почувствовать себя неловко. Точно так же, если вам случится встретить человека, у которого в руках продукция компании Jerrybag, вы можете идентифицировать себя с ним или с ней. Кроме того, вы можете поделиться опытом и ценностями этого социального предприятия. Мы поддерживаем лучший и тёплый мир, о котором мечтает Jerrybag.