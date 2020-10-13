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Певица Чхо А вернулась на сцену

# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-07

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, HAPPY MARRIED

Экс-участница группы AOA (에이오에이) Пак Чхо А (박초아) возвращается на сцену. Какие знаменитости сыграли свадьбу этой осенью. Обо всём этом подробнее в сегодняшней выпуске.

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