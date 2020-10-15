Музыкальный продюсер Пак Чин Ëн ищет исполнителя для своей новой песни

РК повышает технологический уровень отрасли материалов, комплектующих и оборудования
2020-10-15 11:16:57
# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-14
Музыкальный продюсер, глава JYP Entertainment Пак Чин Ëн (박진영) ищет исполнителя для своей новой песни. Сестра Тхэ Ëн (태연) из Girls’ Generation (소녀시대) дебютирует на большой сцене. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.
2020-10-15 11:16:57
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