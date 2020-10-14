Дистанцирование среди пернатых

РК повышает технологический уровень отрасли материалов, комплектующих и оборудования
2020-10-15 11:16:57
2020-10-14
13 октября, город Каннын провинции Канвондо. Стайка красноклювых скворцов разместилась на линии электропередачи. Пернатые дисциплинировано сели на равном расстоянии друг от друга, словно следуя режиму социального дистанцирования.
(Yonhap News)
2020-10-15 11:16:57
2020-10-15 15:59:43
2020-10-15 14:29:19
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