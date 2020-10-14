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Дистанцирование среди пернатых

2020-10-14

Новости



13 октября, город Каннын провинции Канвондо. Стайка красноклювых скворцов разместилась на линии электропередачи. Пернатые дисциплинировано сели на равном расстоянии друг от друга, словно следуя режиму социального дистанцирования. 

(Yonhap News)


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