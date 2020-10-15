До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.2





Тёмные времена и новый рассвет

Победную поступь рока, к сожалению, прервала запущенная правительством Пак Чон Хи в 1975 году политика «очищения популярной музыки и выступлений». Некоторые звёзды оказались за решёткой за курение марихуаны. В том числе Син Чжун Хён. Большинство его песен попало под запрет, а сам он был изгнан из мира музыки. Во второй половине 1970-х годов для рока настали по-настоящему тёмные времена. Последовал длительный период спада, во время которого немало рокеров бросили музыку.





В октябре 2016 г. во время Сеульского фестиваля «Ариран» рок-музыкант Чон Ингвон (1954 г. р.) исполняет свою версию «Ариран». В бытность вокалистом рок-группы «Тыльгукхва», просуществовавшей с 1985 по 1995 г., Чон завораживал молодёжь 1980-х гг. своим характерным хриплым голосом и надрывной манерой исполнения. Дебютный альбом «Тыльгукхва» считается величайшим диском в истории корейской популярной музыки. ⓒ Seoul Arirang Festival

В какой-то момент группы, выступавшие на конкурсах для студенчества, транслировавшихся по ТВ, привлекли внимание публики чистотой и искренностью своей музыки, отличавшейся от того, что исполняли тогдашние профессиональные коллективы. Одной из них была группа «Сануллим» («Горное эхо»), появившаяся в 1977 году. Её организовали три брата: Ким Чхан Ван (гитара, вокал), Ким Чхан Хун (бас-гитара, вокал), Ким Чхан Ик (ударные). Их творчество, в котором искренние тексты сочетались с психоделическим звучанием, произвело сенсацию и ознаменовало для рока наступление нового рассвета. Их первая пластинка всего за 20 дней была продана в количестве 400 тысяч экземпляров, а очередь за билетами на их прощальный концерт в феврале 1979 года растянулась на полкилометра. Ещё одной выдающейся группой конца 1970-х годов была «Сарангва пхёнхва» («Любовь и мир»). Их дебютный диск 1978 года по праву занял место в списке «100 величайших альбомов корейской популярной музыки». Вторую половину 1970-х годов можно рассматривать в целом как мрачный период для корейского рока, но он стал источником вдохновения для следующего поколения рокеров, посеяв семена, которые взошли и стали музыкой групп 1980-х годов.





Разнообразие и зрелость

В 1980-х годах, когда мир сотрясли нью-вейв, панк, фьюжн, хард-рок и хэви-метал, корейские рокеры с готовностью восприняли новые тренды. В частности, группе «Сонгольмэ» («Сапсан») удалось привлечь широкую публику благодаря песням, в которых чувствительность поп-музыки сочеталась с местным колоритом. Ещё одной выдающей группой, ставшей символом 1980-х годов вне коммерческого мейнстрима, была «Тыльгукхва» («Полевая хризантема»). Привлекательность коллектива состояла не только в том, с каким талантом и лёгкостью они объединяли рок, блюз, поп и фолк, создавая прекрасные песни. Первый альбом группы «Хэнчжин» («Марш») 1985 года дольше других занимал первое место в рейтинге «100 величайших альбомов корейской популярной музыки», составленном разными медиа.

Со-Чжон Мин Гап обозреватель поп-музыки





Полный текст статьи «От легенды рока Син Чжунхёна до инди-групп»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.