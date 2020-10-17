Министры обороны РК и США встретились в Вашингтоне

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14 октября в Вашингтоне состоялось 52-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Министры обороны РК и США Со Ук и Марк Эспер обсудили текущие вопросы оборонного сотрудничества, подтвердили приверженность альянсу двух стран и договорились продолжить сотрудничество для углубления взаимодействия в вопросах обороны. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление. В нём говорится, что они обсудили план передачи южнокорейской стороне оперативного контроля над своими войсками в военное время, однако точные даты и конкретные детали не приводятся. Известно лишь то, что Со Ук и Марк Эспер обозначили разные позиции в подходе к вопросу.

Глава южнокорейского оборонного ведомства заявил, что РК и США будут совместно работать над скорейшим созданием условий передачи оперативного контроля. Эспер, в свою очередь, отметил, что обеспечение всех условий для передачи оперативного контроля займёт много времени. Данный процесс состоит из трёх этапов. Второй этап планировалось завершить до конца этого года. Однако из-за пандемии COVID-19 и отсутствия полномасштабных военных учений сделать этого не удалось. Выяснилось, что южнокорейские военные поставили цель завершить процесс передачи оперативного контроля к 2022 году.

В ходе встречи министры обеих стран согласились также с необходимостью скорейшего решения вопроса о разделении совместных расходов на оборону РК справедливым и взаимоприемлемым путём. Пока сторонам так и не удалось достичь компромисса: США снизили свои требования об увеличении суммы расходов до 50% вместо пятикратного повышения, однако РК предложила увеличить расходы лишь на 13%.