В Берлине потребовали демонтировать памятник жертвам сексуального рабства

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Администрация берлинского округа Митте приняла решение о демонтаже до 14 октября памятника жертвам сексуального рабства в японской армии, который был установлен там в конце сентября. Местные власти объясняют это надписью к памятнику, которая не была представлена ранее и вызвала напряжённость в отношениях между Германией и Японией. Также было заявлено, что если памятник не будет демонтирован добровольно, то это будет сделано принудительно, а соответствующие расходы должна будет взять на себя общественная организация Korea Verband, которая инициировала установку памятника. В ответ на это Korea Verband обратилась в суд с просьбой отменить решение администрации округа.

Установка памятника была одобрена администрацией округа в июле этого года. Мемориал в виде сидящей на скамейке девочки чтит память не только корейских женщин, ставших жертвами сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны, но и поднимает вопрос о правах женщин всего мира, пострадавших в военные годы. Аналогичные памятники уже установлены не только в РК, но и во многих странах мира. В надписи, которая стала предметом разногласий, говорится, что в годы Второй мировой войны японская армия принудительно отправляла женщин Азиатско-Тихоокеанского региона в полевые бордели. Также в ней выражено уважение к смелости выживших жертв, которые проводят кампанию по предотвращению подобных военных преступлений. Против демонтажа памятника уже выступили отечественные организации, корейская диаспора в Германии, а также немецкие политики и представители общественности, включая экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава округа Митте Стефан фон Дассель выразил надежду на то, что в этом вопросе удастся найти компромиссное решение.