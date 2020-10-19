Сергей Сокирко из Омска, часть 2

Смена поколений руководителей южнокорейских конгломератов
2020-10-19
#Вы в эфире l 2020-10-18
Краткое содержание выпуска:
#Радиокружок - начало радиолюбительства
#Активный путешественник
#Водный спорт
#Кредо по жизни: Цени - что имеешь, стремись к большему!
2020-10-19
2020-10-20
2020-10-21
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