Генри Лау утверждён на роль в сериале Dramaworld

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Певец и актер Генри Лау (헨리 라우) примет участие в съёмках второго сезона сериала Dramaworld (드라마월드2). Об этом 12 октября сообщили в продюсерском агентстве Monster Entertainment Group. Известно, что артист утверждён на роль персонажа по имени У Сон. В сериале также снимутся ряд других артистов, включая южнокорейскую актрису Ха Чжи Вон (하지원) и американского актёра Дэниэла Дэ Ким (대니얼 대 킴). Dramaworld представляет собой романтическую комедию об американской студентке по имени Клэр Дункан и её приключениях в любимом корейском сериале «Вкус любви». Показ первого сезона осуществлялся в период с апреля по май 2016 года. Съёмки сериала начнутся после окончательного утверждения актёрского состава.