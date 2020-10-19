Стартовал показ сериала «Кто бы что ни говорил»

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Показ нового сериала телеканала KBS1 «Кто бы что ни говорил» (누가 뭐래도) стартовал 12 октября. Его сюжет повествует о непростом жизненном молодых людей, чьи родители развелись, найдя другого спутника жизни, их борьбе с общественными предрассудками, стремлении к любви. 29-летняя актриса На Хе Ми (나혜미) была утверждена на главную роль девушки по имени Ким Бо Ра. По сюжету она работает ведущей прогноза погоды, отличается невероятной красотой и высокими интеллектуальными способностями. Партнёром На Хе Ми по сцене стал актёр Чхве Ун (최웅), исполнивший роль ютубера и владельца небольшого ресторана по имени Кан Дэ Ро. Показ сериала осуществляется по будням в 20 часов 30 минут по сеульскому времени. Максимальный телевизионный рейтинг сериала по данным компании Nielsen Korea составил 16,2%.