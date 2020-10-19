Фильм «Сад камелий» откроет Международный кинофестиваль в Канныне

ⓒ YONHAP News

Кинокартина «Сад камелий» (동백정원) режиссёра Ёсихико Уэда откроет второй Международный кинофестиваль в Канныне, который состоится в период с 5 по 7 ноября 2020 года. Главные роли в фильме исполнили южнокорейская актриса Сим Ын Гён (심은경), обладательница премии Японской киноакадемии за лучшую женскую роль, и японская актриса Дзюнко Фудзи. Сюжет фильма повествует о пожилой женщине Кунико и её внучке Нагисе. После кончины её мужа в доме умирает золотая рыбка, которую Кунико хоронит под кустом камелии. Между тем, семья испытывает финансовые трудности, и логичным решением в данной ситуации становится продажа дома. Кинофестиваль пройдёт в течение трёх дней. Все фильмы будут показаны в кинотеатре CGV города Каннын и театре независимого искусства города Каннын.