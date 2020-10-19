Певец Ким Чжан Хун выступит с концертом у островов Токто

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Певец Ким Чжан Хун (김장훈) 25 октября выступит с концертом у островов Токто. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире с борта судна. Концерт приурочен к празднованию Дня островов Токто, ежегодно отмечаемого 25 октября. Об этом 15 октября сообщили в продюсерском агентстве FX Solution. 24 октября артист прибудет на остров Уллындо, где проведёт заключительную репетицию. На следующий день планируется дать концерт. Ким Чжан Хун выделил время в рабочем графике до 27 октября на случай ухудшения погодных условий.