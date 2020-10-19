Творчество певца KCM (Кан Чхан Мо)

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Третья рубрика октября посвящена творчеству Кан Чхан Мо (강창모), более известного как KCM. Это популярный в Корее певец. Диапазон его голоса составляет три отавы. Это позволяет ему исполнять песни с довольно высокими нотами, что под силу не каждому певцу на корейской эстраде. В то же время Кан Чхан Мо отличается довольно крупным телосложением. Его рост составляет 180 см, а вес достигает 100 кг. В сочетании это придает ему особый шарм, заметно отличая его от других мужских исполнителей. Кан Чхан Мо в начале своего пути выступал в клубах. В 2003 году ему выпал шанс записать саундтрек для сериала телеканала SBS «Удар» (때려). Кан Чхан Мо благодаря этой песне привлёк к себе особое внимание общественности. Официальный дебют певца состоялся год спустя. В 2004 году Кан Чхан Мо представил дебютный студийный альбом Beautiful Mind. В него вошли 11 песен, одна из которых называется – «Дорогой Ын Ëн» (은영이에게). На сегодняшний день она входит в число главных композиций в репертуаре Кан Чхан Мо. Песня получила хорошие отзывы со стороны многих музыкальных критиков и простых слушателей.

Другая не менее популярная песня называется «Прощай» (안녕). Она также занимает прочное место в творчестве певца. Ещё один популярный музыкальный трек называется «Один день» (하루가). Эта песня вошла в пятый студийный альбом Кан Чхан Мо Alone (Part.1). В репертуаре Кан Чхан Мо есть немалое количество саундтреков к корейским сериалам. Один из них «Люблю тебя до смерти» (죽도록 사랑해) прозвучал в сериале телеканала KBS «Король выпечки Ким Тхак Ку» (제빵왕 김탁구).