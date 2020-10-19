Всё по новой (7) 좋으시겠다

Диалог недели

송다희(Сон Да Хи): 근데 사장님, 뭘 저렇게 많이 사셨어요?

Кстати, босс, чего так много вы накупили?

최윤정(Чхве Юн Чжон): 스테이크 하려고 오늘 좀 특별한 날이라.

Я собираюсь приготовить стейк, ведь сегодня – особенный день.

좀 근사하게 차려 놓고 아들내미랑 저녁 먹으려고.

Хочу накрыть праздничный стол, будем ужинать с сыночком,

와인도 한 잔 같이 하고.

Выпьем вина.

송다희(Сон Да Хи): 좋으시겠다.

Везет вам.





Фраза недели

좋으시겠다

[Чо-ы-си-кхэт-да]

Везет вам





Грамматика

좋으시겠다 – от прилагательного 좋다, который означает «хороший», «добрый», «довольный» и т. д. К данному прилагательному присоединяются два окончания -으시 и -겠. Окончание -으시 используется, когда статус человека, совершающего действия, или находящегося в определенном состоянии, выше чем говорящего. Окончание -겠 выражает предположение или возможность будущих дел, намерение подлежащего сделать что-то. Всё вместе получается 좋으시겠다, что переводится «наверное, вам будет хорошо», «везет вам», «вы просто счастливчик», «как вам повезло» и др. Данное выражение употребляется, когда вы хотите выразить зависть к собеседнику, поэтому оно может считаться восклицательным предложением.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 좋겠다

☞ в форме неофициально-вежливого стиля : 좋으시겠다

☞ в форме официально-вежливого стиля : 좋으시겠습니다

☞ синонимы к слову 좋으시겠다 : 부러워요 от прилагательного 부럽다(завидовать)



