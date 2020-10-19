Всё по новой (7) 좋으시겠다

Смена поколений руководителей южнокорейских конгломератов
2020-10-19
#Говорим как герои сериалов l 2020-10-18
Диалог недели
송다희(Сон Да Хи): 근데 사장님, 뭘 저렇게 많이 사셨어요?
Кстати, босс, чего так много вы накупили?
최윤정(Чхве Юн Чжон): 스테이크 하려고 오늘 좀 특별한 날이라.
Я собираюсь приготовить стейк, ведь сегодня – особенный день.
좀 근사하게 차려 놓고 아들내미랑 저녁 먹으려고.
Хочу накрыть праздничный стол, будем ужинать с сыночком,
와인도 한 잔 같이 하고.
Выпьем вина.
송다희(Сон Да Хи): 좋으시겠다.
Везет вам.
Фраза недели
좋으시겠다
[Чо-ы-си-кхэт-да]
Везет вам
Грамматика
좋으시겠다 – от прилагательного 좋다, который означает «хороший», «добрый», «довольный» и т. д. К данному прилагательному присоединяются два окончания -으시 и -겠. Окончание -으시 используется, когда статус человека, совершающего действия, или находящегося в определенном состоянии, выше чем говорящего. Окончание -겠 выражает предположение или возможность будущих дел, намерение подлежащего сделать что-то. Всё вместе получается 좋으시겠다, что переводится «наверное, вам будет хорошо», «везет вам», «вы просто счастливчик», «как вам повезло» и др. Данное выражение употребляется, когда вы хотите выразить зависть к собеседнику, поэтому оно может считаться восклицательным предложением.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 좋겠다
☞ в форме неофициально-вежливого стиля : 좋으시겠다
☞ в форме официально-вежливого стиля : 좋으시겠습니다
☞ синонимы к слову 좋으시겠다 : 부러워요 от прилагательного 부럽다(завидовать)
2020-10-19
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