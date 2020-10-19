Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)

Смена поколений руководителей южнокорейских конгломератов
2020-10-19
#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-19
Режиссёр: Сон Чжун Хэ
Сценарист: Ко Бон Хван
В ролях: То Чжи Вон, Ким Ю Сок, На Хе Ми, Чон Мин А, Чон Хан Ëн
На экранах: с 12 октября 2020 г.
Количество серий: 120
Сериал о жизненном молодых людей, чьи родители развелись, найдя другого спутника жизни, их борьбе с общественными предрассудками, стремлении к любви.
2020-10-19
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