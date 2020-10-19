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Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-19


Режиссёр: Сон Чжун Хэ

Сценарист: Ко Бон Хван

В ролях: То Чжи Вон, Ким Ю Сок, На Хе Ми, Чон Мин А, Чон Хан Ëн

На экранах: с 12 октября 2020 г.

Количество серий: 120


Сериал о жизненном молодых людей, чьи родители развелись, найдя другого спутника жизни, их борьбе с общественными предрассудками, стремлении к любви.

Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)
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