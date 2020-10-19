Кто бы что ни говорил (누가 뭐래도)





Режиссёр: Сон Чжун Хэ

Сценарист: Ко Бон Хван

В ролях: То Чжи Вон, Ким Ю Сок, На Хе Ми, Чон Мин А, Чон Хан Ëн

На экранах: с 12 октября 2020 г.

Количество серий: 120





Сериал о жизненном молодых людей, чьи родители развелись, найдя другого спутника жизни, их борьбе с общественными предрассудками, стремлении к любви.