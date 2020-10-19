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Дата рождения: 24 февраля 1991 г.

Рост: 170 см

Дебют: «Адресат неизвестен», 2001 г.





Актриса На Хе Ми (나혜미) родилась 24 февраля 1991 года в уезде Ичхон-гун провинции Кёнгидо. Окончила среднюю школу Хвасу в городе Коян провинции Кёнгидо, затем театральное отделение университета Чунан. Дебютировала в 2001 году, снявшись в фильме «Адресат неизвестен» (수취인불명). В 2006 году приняла участие в первом сезоне ситкома High Kick! (거침없이 하이킥!). В 2013 последовали съёмки в сериале «Мелодия любви» (사랑은 노래를 타고) телеканала KBS1. В 2018 актриса была утверждена на роль сериала «Мой единственный» (하나뿐인 내편) телеканала KBS2. В этом же году вышли два фильма с участием На Хе Ми – «Сыр в мышеловке» (치즈인더트랩) и «Ресторан Ха Ны» (하나식당). Последний сериал с участием На Хе Ми «Кто бы что ни говорил» (누가 뭐래도) вышел в октябре 2020 года. В общей сложности актриса снялась в девяти сериалах и трёх фильмах.