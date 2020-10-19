Компания Fake Eyes – разработчик мобильных игр в виртуальной реальности

ⓒ PAPER TIGER LLC

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Fake Eyes (페이크 아이즈) является разработчиком мобильных игр в виртуальной реальности. У микрофона - её генеральный директор г-н Ким Сок Чжун.





Fake Eyes - разработчик не только игр, но и решений. Два наших фирменных продукта - это игра под названием Colonicle (콜로니클) и образовательное решение под названием ClassV (클래스브이). Мы уделяем основное внимание мобильной виртуальной реальности. В недавнем прошлом большинство людей использовали стационарные компьютеры, но в наши дни они всё чаще выбирают мобильные устройства. В соответствии с этой тенденцией мы подумали, что люди будут играть в виртуальной реальности в мобильной среде. Вот почему мы сосредоточились на разработке технологий для таких игр.





Г-н Ким Сок Чжун специализировался в области информатики. Благодаря появлению технологий виртуальной реальности, он смог реализовать свою давнюю мечту о разработке игр. По сравнению с 2D- и 3D-играми, игры в виртуальной реальности, или VR-игры, дают уникальное и захватывающее визуальное и пространственное восприятие, позволяя пользователям полностью погрузиться в атмосферу игры. Компания сконцентрировалась на разработке мобильных игр, которые более доступны по сравнению с консольными или компьютерными играми в виртуальной реальности.





В Colonicle можно играть на мобильных устройствах. Одним нажатием кнопки пользователи могут переключиться на экран виртуальной реальности. То есть, они могут наслаждаться захватывающими впечатлениями, если у них есть мобильный телефон и устройство виртуальной реальности. Это также позволяет нескольким пользователям вместе играть в игру и общаться друг с другом в виртуальном пространстве. Мы провели соревнование по виртуальному спорту в Индонезии. Это было первое подобное мероприятие в Юго-Восточной Азии, и мы даже выделили призовые деньги победителям. Основываясь на этом опыте, мы планируем учредить глобальное соревнование по киберспорту Colonicle.





Когда в январе этого года в китайском город Ухань возник первый в мире очаг пандемии COVID-19, глава компании Fake Eyes предсказал рост спроса на услуги дистанционного обучения. Задавшись вопросом, как использовать технологию виртуальной реальности в этой области, его компания выпустила образовательную платформу под названием ClassV. В отличие от существующего дистанционного обучения, образование в виртуальной реальности, или VR-образование, позволяет учащимся чувствовать себя так, как будто они действительно присутствуют в классе. Вот почему VR-образование привлекает внимание как эффективная альтернатива, позволяющая преодолеть ограничения бесконтактного или онлайн-обучения. Благодаря ClassV, учителя и ученики могут встречаться в виртуальном классе. Даже в условиях изоляции обучение должно продолжаться. Школьные годы - очень важный период эмоционального развития. Помня об этом, компания Fake Eyes решила создать виртуальное пространство, где дети могут играть и общаться друг с другом. В ClassV возможен разговор, а учителя могут писать на доске. Учащиеся и учителя могут обмениваться изображениями и записками, а также выполнять интерактивные действия. До 40 учеников могут получить доступ в класс на этой образовательной платформе. Они посещают занятия, используя свои персональные компьютеры. Благодаря новой технологии компания смогла использовать виртуальную реальность в нужном месте в нужное время.





ⓒ PAPER TIGER LLC

Мы разрабатываем технологии для создания мобильной среды виртуальной реальности почти шесть лет. В результате мы получили передовые технологии и соответствующие ресурсы. В нашей стране всего лишь несколько компаний владеют такой технологией. Мы считаем, что можем исследовать мировой рынок и расширять свой бизнес в других областях. Мы работаем совместно с комитетом по вопросам связи и телекоммуникаций и министерством науки и информационно-коммуникационных технологий. Мы планируем предоставить нашу платформу государственным образовательным учреждениям и рынку частного образования. Небольшие частные учебные заведения теряют студентов, потому что они не могут позволить себе предоставлять услуги заочного обучения. Мы надеемся, что они воспользуются нашим решением.





Виртуальная реальность, наряду с дополненной реальностью, рассматривается в качестве одного из ключевых элементов четвёртой промышленной революции. Республика Корея активно проводит политику продвижения индустрии виртуальной и дополненной реальности на правительственном уровне. Компания Fake Eyes поставила перед собой цель стать ведущим мировым поставщиком соответствующего контента.





Мы будем предлагать наше образовательное решение до тех пор, пока пандемия COVID-19 не завершится, и при необходимости добавим дополнительные функции. Мы надеемся на сотрудничество с крупными компаниями не только в своей стране, но и за рубежом. Контактируя с компаниями в Индонезии и Китае, мы подготовили «дорожную карту» для выхода на потребителей на мировом рынке. Мы будем стремиться выделиться тем, чего ещё не достигли глобальные провайдеры. Это наша цель.





Технология виртуальной реальности предлагает потрясающее ощущение погружения, помогает исправить недостатки среды без личного присутствия. Получить доступ к технологии виртуальной реальности и использовать её непросто, но мы надеемся, что с помощью компании Fake Eyes она проникнет в нашу повседневную жизнь.