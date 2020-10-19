Смена поколений руководителей южнокорейских конгломератов

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Группу компаний Hyundai Motor возглавил Чон Ый Сон, который открыл эру третьего поколения руководителей крупнейшей в стране автомобилестроительной компании. Напомним в этой связи, что вице-председателем Samsung Electronics является Ли Чжэ Ён, председателем SK Group - Чхве Тхэ Вон, а председателем LG Group - Ку Гван Мо. Их объединяет то, что все они – относительно молодые люди, возраст которых от 40 до 60 лет. Когда к руководству конгломератами приходят представители второго, третьего, а то и четвёртого поколения потомков их основателей, в деловом сообществе неизбежны перемены. С подробностями экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





Руководство Hyundai Motor Group сменилось впервые за 20 лет. Концепция автомобилей меняется, слово «мотор» заменяется словом «мобильность». Двигатели внутреннего сгорания постепенно уступают место водородным топливным элементам и аккумуляторным батареям. Новому главе Hyundai Motor Group придётся произвести подлинный переворот в автомобильной промышленности. Ещё одна его задача - реорганизовать структуру распределения акций.





Чон Мон Гу, отец нового председателя Hyundai Motor Group, возглавлявший её два десятилетия, сыграл важную роль в развитии отечественной автомобильной промышленности. Он создал первую в стране автомобилестроительную компанию и внёс вклад в развитие производства автозапчастей и материалов. В 2010 году компания вошла в пятёрку ведущих мировых автопроизводителей, обогнав Ford. За последние 19 лет её активы выросли почти в десять раз. Новый руководитель берёт на себя большую ответственность. Он пообещал превратить компанию из традиционного производителя автомобилей в поставщика интеллектуальных мобильных решений.





Для создания беспилотных электромобилей необходимы аккумуляторные батареи, другое электрооборудование и полупроводники. Hyundai Motor придётся сотрудничать с их производителями для плавного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрическим и водородным машинам. Стиль руководства Чон Ый Сона, его общительность и стремление идти в ногу с рыночными тенденциями сыграют важную роль в ведении бизнеса.





Многие компании сегодня возглавляют представители третьего, а то и четвёртого поколения их основателей. Где-то переход власти был плавным, когда отец сначала передавал своим потомкам часть акций, а где-то потомки сразу получали компанию под полное управление. Сегодня все руководители сталкиваются с неблагоприятными условиями для ведения бизнеса как внутри страны, так и за её пределами из-за длительного экономического спада, торгового спора между США и Китаем, конфликта между Сеулом и Токио, а также пандемии COVID-19. Им приходится использовать новый стиль руководства, который отличается от стиля их предшественников.





Представители первого поколения руководителей управляли компаниями, руководствуясь интуицией. Это, в частности, основатель Hyundai Group Чон Чжу Ён, основатель Samsung Group Ли Бён Чхоль и основатель Lotte Group Син Гёк Хо. Представители второго поколения руководителей чаще всего шли по стопам своих отцов. Они творчески и смело управляли своими компаниями, самостоятельно принимая важные решения. Но это не относится к их наследникам в третьем и четвёртом поколениях. Они считают, что нужно слушать экспертов и общаться с коллегами, а не проявлять излишнюю инициативу и не устанавливать собственные правила. Изменения ощущаются и в культуре управления.





Очень многие ожидают инноваций в бизнесе под руководством молодых лидеров. В отличие от своих отцов, они общаются и советуются друг с другом. Посредством оживлённых обменов они могли бы объединить усилия для создания двигателей роста следующего поколения. Эксперты выражают озабоченность по поводу наследственной преемственности семейных предприятий, призывая нанимать на работу профессиональных менеджеров. Однако лидеры третьего и четвёртого поколений внесут изменения в структуру бизнеса, сотрудничая в таких областях как производство водородных автомобилей, аккумуляторных батарей и полупроводников. Такое сотрудничество руководителей разных компаний можно использовать с пользой. Из-за неблагоприятных внешних факторов и пандемии COVID-19 в южнокорейской экономике растёт неопределённость. Смогут ли молодые лидеры урегулировать ситуацию, выяснится в ближайшее время.