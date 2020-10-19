Музыкальные новинки октября

Смена поколений руководителей южнокорейских конгломератов
2020-10-19
# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-21
Кан Гэри (강개리) из Leessang (리쌍), Loco (로꼬) из AOMG и Ким Чхан Ван (김창완) представили новые музыкальные альбомы. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.
2020-10-19
2020-10-20
2020-10-21
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