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Музыкальные новинки октября

# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-21

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

Кан Гэри (강개리) из Leessang (리쌍), Loco (로꼬) из AOMG и Ким Чхан Ван (김창완) представили новые музыкальные альбомы. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.

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