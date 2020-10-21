Сокращение численности занятого населения по возрастам
2020-10-21
#Мелодии Кореи l 2020-10-21
Сегодня уже никто не пишет письма от руки, и только строки из стихотворений и песен могут передать радость от изложения своих чувств на бумаге, отправки и получения писем. В сегодняшнем выпуске мы познакомим вас с музыкальными произведениями, в которых упоминается о бумажных письмах – источнике веры, надежды, любви.
Выпуск 486. Письма
* Песня «Панёп намхаё» – Чо Сун Чжа (вокал)
* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян», в котором Ли Мон Рён встречает посыльного – Ким Со Хи (вокал)
* Песня «Санчжакосэ» – Чан Ын Сон (смычковая цитра комунго), Сон Бом Чжу (губной орган сэнхван)
2020-10-21
2020-10-21 16:11:21
2020-10-21
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