



Сегодня уже никто не пишет письма от руки, и только строки из стихотворений и песен могут передать радость от изложения своих чувств на бумаге, отправки и получения писем. В сегодняшнем выпуске мы познакомим вас с музыкальными произведениями, в которых упоминается о бумажных письмах – источнике веры, надежды, любви.





Выпуск 486. Письма

* Песня «Панёп намхаё» – Чо Сун Чжа (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян», в котором Ли Мон Рён встречает посыльного – Ким Со Хи (вокал)

* Песня «Санчжакосэ» – Чан Ын Сон (смычковая цитра комунго), Сон Бом Чжу (губной орган сэнхван)