Сеул стремится возобновить мирный процесс

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На своей новогодней пресс-конференции в январе этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Олимпийские игры в Токио послужат шансом вывести межкорейские отношения из тупика и способствовать миру в регионе. Поздравляя Ёсихидэ Сугу с вступлением в должность премьер-министра Японии, южнокорейский лидер выразил желание, чтобы пандемия COVID-19 завершилась как можно быстрее, и Олимпийские игры в Токио в следующем году прошли успешно. Главы двух соседних стран договорились тесно сотрудничать для содействия мирному процессу на Корейском полуострове. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.