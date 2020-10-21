Вступительные экзамены в вузы КНДР

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В начале декабря в Республике Корея пройдёт единый государственный экзамен. По его результатам старшеклассники и выпускники старших школ смогут узнать, каковы их шансы на поступление в университет. В этой связи возникает вопрос, какова система поступления в северокорейские вузы? Как оказалось, там тоже есть подобный экзамен, который состоит из двух этапов - предварительного и основного. С подробностями - госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.