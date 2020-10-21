До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.3





Концерт инди-коллектива «Чан Гиха и лица», просуществовавшего с 2008 по 2018 г., на площадке для живых выступлений в комплексе «Кей Ти энд Джи Сансан мадан» (квартал Хондэ, 2009 г.). Благодаря новаторским текстам и мелодиям, а также речитативной манере исполнения группа стала лицом второго поколения корейской инди-музыки. «Mimi Sisters», которые были в этой группе на подпевке, в 2011 г. стали независимым дуэтом.

ⓒ Newsbank

Инди-сцена

Район, прилегающий к Университету Хоник, приобрёл специализацию культурного пространства, поскольку там были компактно расположены многочисленные художественные школы, мастерские и галереи. В 1984 году, когда там открылась станция метро, район стали обживать любящие богемную атмосферу деятели искусства, превратив его в популярный очаг культуры, известный как Хондэ. Благодаря относительно низкой арендной плате здесь появились клубы живой музыки, знакомившие публику с новейшими музыкальными трендами. Это стало результатом того, что в Хондэ собрались музыканты, которые хотели сами создать музыку при содействии независимых мелких лейблов.

На молодых музыкантов, объявивших себя «инди», оказывал влияние и распространявшийся тогда Интернет. Например, участники группы «Deli Spice» познакомились на платформе для онлайн-общения Hitel. Их песня «Чхау-Чхау» и песня «Помчимся на лошадях» («Маль талличжа) группы «Crying Nut» заявили о рождении корейской инди-музыки, которую возглавила музыкальная община Хондэ. Впоследствии группы, игравшие в таких поджанрах, как гаражный рок, модерн-рок и хард-рок, демонстрируя доминирование рока в инди-музыке, завоёвывали сердца фанатов в 2000-х годах. В результате этого термин «инди-музыка» одно время использовали в значении «музыка инди-групп». Многие из этих групп стали звёздами. Появление ещё до окончания нулевых годов групп «Комчжон-чхима» («Чёрная юбка»), «Пырокхолли но-мачжо» («И ты, брокколи?») и «Чан Гиха-ва ольгуль-дыль» («Чан Гиха и лица») ознаменовало «достижение точки кипения» корейской инди-сцены. Примерно в конце 2010 годов такие группы, как «Чаннаби» и «Хёго», стали разрушать стену между мейнстримом и инди в обоих направлениях. Теперь корейские инди-группы обмениваются с группами из Восточной Азии и продвигаются в Европу и Америку, и это уже никого не удивляет. Инди-музыка и мейнстрим взаимно стимулируют и учатся друг у друга. К сожалению, рок-группы больше не являются центральной осью корейской популярной музыки, но корейский рок по-прежнему эволюционирует, и история 2020-х годов ещё не написана.





Танцевальный баттл в клубе «Moon Night» в сеульском районе Итхэвон. В этом клубе, сыгравшем роль колыбели танцевальной музыки, «родилось» первое поколение исполнителей танцевальной музыки 1990-х гг.

ⓒ Gramho

Корни афроамериканской музыки в Корее

Во второй половине 1980-х годов, когда в корейской молодёжной культуре главным жанром был рок, в одном уголке страны начало формироваться сообщество фанатов афроамериканской музыки. Благоприятной почвой стал клуб «Moon Night» в столичном районе Итхэвон, где можно было послушать новейшие хиты западной танцевальной музыки. Изначально основной публикой клуба были расквартированные в Корее американские военные, но позднее «Moon Night» открыл двери и для местных. Устремившиеся в клуб молодые корейцы получили возможность познакомиться там не только с традиционной американской «чёрной музыкой», такой как диско или фанк, но и с новейшими трендами — хип-хопом и нью-джек-свингом. Именно там «родились» многие исполнители танцевальной музыки, которые завладели радио и ТВ в 1990-х годах. Часто бывавшие там «Со Тхэчжи и ребята» доказали, что можно естественно читать рэп и по-корейски, и привели в восторг фанатов динамичными танцами. Феноменальный успех песни «Come Back Home» в стиле ганста-рэп из 4-ого альбома «Со Тхэчжи и ребята» подготовил почву для того, чтобы хип-хоп пустил корни в Корее.

Примерно в это же время чат для любителей американской «чёрной музыки» Black Loud Exploders (BLEX) на платформе для онлайн-общения Hitel способствовал зарождению андерграундного хип-хопа. Участники BLEX записывали микстейпы, начитывая рэп на собственные биты, или ставили рэп-фристайл на рингтоны своих пейджеров. Они не только создавали свою музыку, но и собирали и рецензировали относящуюся к хип-хопу зарубежную информацию, создавая базу, на которой вызрела местная хип-хоп культура.

Если хип-хоп развился в Корее сам по себе, то ар-н-би завезли американские корейцы. За исключением Ю Ён Чжина, автора и исполнителя песни «Твой запах», в начальный период все, кто пел ар-н-би по-корейски, выросли в США. Примером может служить трио «Solid», чья композиция «Схватив эту убегающую ночь» (1995 г.) стала хитом, приблизившим золотой век корейского ар-н-би.





Вместе с мужским трио «Solid» Пак Чонхён (Lena Park, 1976 г. р.) стала лидером бума ар-н-би, охватившего корейскую музыкальную сцену во второй половине 1990-х гг.

ⓒ Captured from KBS

Вслед за «Solid» успешно дебютировала Пак Чон Хён (Lena Park) с песней «P.S. I Love You» (1988 г.), и её популярность обеспечила ар-н-би центральное место в жанре баллады. В 2000-х годах благодаря мегахиту «Уже один год» дуэта «Brown Eyes» и хиту «Think About' Chu» группы «Asoto Union» песни в афроамериканских стилях заняли большую долю в мейнстримовой поп-музыке. При этом музыканты стремились к тому, чтобы не просто копировать иностранные стили — они вплели корейские эмоции в ар-н-би и создали «баллады мид-темпо», ставшие мегатрендом в середине 2000-х годов.

Со-Чжон Мин Гап обозреватель поп-музыки

Ким Чакка музыкальный критик, член отборочного комитета Korean Music Awards





Полный текст статьи «От легенды рока Син Чжунхёна до инди-групп»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.