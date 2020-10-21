Экономическая целесообразность АЭС «Вольсон-1» была недооценена

ⓒYONHAP News

Экономическая целесообразность дальнейшей эксплуатации первого энергоблока АЭС «Вольсон», закрытого в 2018 году, была недооценена. К такому выводу 20 октября пришёл комитет по аудиту и инспекциям, проводивший проверку отчёта работы комиссии Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики. По мнению экспертов, доход от работы энергоблока был занижен, а объём сокращения расходов после остановки АЭС завышен. Эксперты комитета по аудиту и инспекциям заявили также, что сотрудники министерства промышленности, торговли и энергетики препятствовали достоверной работе, а бывший министр Пэк Ун Гю знал об этом или мог знать, но не предпринял никаких действий.

Первый энергоблок АЭС «Вольсон» приступил к коммерческой эксплуатации в 1983 году. Проектный срок службы энергоблока завершился в 2012 году, однако в 2015 году был продлён на семь лет. Но в 2019 году энергоблок был выведен из эксплуатации по причине его низкой экономической целесообразности. Состоявшаяся проверка комитета по аудиту и инспекциям должна была оценить обоснованность принятого решения, поскольку выдвигались подозрения о преднамеренном занижении показателей целесообразности ради соответствия правительственной политике постепенного отказа от атомной энергии.

В комитете по аудиту и инспекциям сообщили, что решение о закрытии энергоблока принималось не только на основе экономической целесообразности, но и на основе оценки безопасности, региональных факторов, которые не учитывались в ходе прошедшей проверки. Другими словами, выводы экспертов комитета нельзя назвать однозначными. Вместе с тем, представители оппозиции уже заявили, что администрация президента, министерство промышленности, торговли и энергетики и представители Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики подделали данные об экономической целесообразности работы ректора. В этой связи оппозиция требует наказания лиц, ответственных за эти неправомерные действия.