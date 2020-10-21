XXV Пусанский международный кинофестиваль открылся 21 октября

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21 октября открылся XXV Пусанский международный кинофестиваль, который продлится по 30 октября. В конкурсной программе представлено 192 фильма из 68 стран. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы, когда участие принимали около 300 картин, однако на этот раз качество фильмов заметно выше, отмечают представители кинематографа. Так, например, из 56 кинолент, отобранных для показа на не состоявшемся Каннском кинофестивале, будут представлены 23 картины. Из-за пандемии COVID-19 фестиваль проходит без традиционных церемоний открытия и закрытия и прохода по красной дорожке, а количество кинозалов, где проходят показы, сокращено с 37 до 6. Более того, каждая картина показывается только единожды вместо обычных 2-3 раз, что вызвало повышенный спрос на бронирование билетов. Уже в первый день кинофестиваля билеты на основные фильмы были распроданы. Ажиотаж с билетами усугубился ещё и действующим, хотя и немного ослабленным, режимом социального дистанцирования, из-за которого залы должны заполняться не более чем на 25%. Таким образом, в лучшем случае общее количество зрителей будет чуть выше 20 тысяч человек.

Открылся фестиваль показом картины «Септет: история Гонконга» - совместного проекта семи известных гонконгских режиссёров. Семь новелл длительностью по 10-15 минут показывают общество Гонконга 1950-х годов через призму воспоминаний каждого режиссёра. Завершится фестиваль 30 октября показом анимационного фильма «Жозе, тигр и рыба» японского режиссёра Тамару Котаро.