Южнокорейская компания SK Hynix выкупает подразделение Intel

ⓒYONHAP News

20 октября южнокорейская компания SK Hynix заключила сделку о покупке подразделения чипов памяти NAND и устройств хранения данных компании Intel за 9 млрд. долларов. Выкупаемое подразделение занимается выпуском твердотельных накопителей (SSD), NAND- компонентов и полупроводниковых пластин, а также имеет производственные мощности по выпуску чипов NAND в китайском Даляне. При этом сделка не распространяется на подразделение Intel Optane, которое занимается выпуском систем памяти нового поколения.

Предпосылкой к заключению сделки стал сильный дисбаланс между подразделениями устройств памяти DRAM и NAND в компании SK Hynix, которая занимает второе место на мировом рынке DRAM. Во втором квартале этого года на долю DRAM-устройств пришлось 72% продаж компании, тогда как на долю NAND-устройств – только 24%. Сильная зависимость от изменения цен на DRAM-устройства делала компанию более уязвимой. Попытки по укреплению стабильности SK Hynix начала предпринимать ещё в 2014 году, когда выкупила подразделение устройств PCIe у американской компании Violin Memory и подразделение программно-аппаратного обеспечения белорусской компании Softeq Development FLLC. В 2017 году SK Hynix также инвестировала 3,5 млрд. долларов в японскую компанию Kioxia (키오시아) (в прошлом Toshiba). Предполагается, что после приобретения подразделения Intel доля товарооборота от DRAM-устройств снизится внутри компании до 40%, а доля NAND-устройств повысится до 40%.

По данным аналитической маркетинговой компании Omdia, в конце 2019 года наибольшую долю рынка чипов памяти NAND занимала южнокорейская компания Samsung - 35,9%, а на доли SK Hynix и Intel приходилось по 9,9% и 9,5% соответственно. После завершения сделки SK Hynix может выйти на второе место, обогнав японскую Kioxia (키오시아), на чью долю приходилось 19% рынка. Более того, в области корпоративных SSD SK Hynix может выйти даже на первое место, так как эта часть подразделения традиционно была сильной в компании Intel.