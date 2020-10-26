Корейские рок-баллады

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Четвёртая рубрика октября посвящена рок-балладам в исполнении корейских певцов. На сегодняшний день в Корее достаточно много групп и сольных певцов, исполняющих песни в столь интересном музыкальном жанре. Среди них такие имена как Пак Ван Гю (박완규), Ким Гён Хо (김경호), Maya (마야), Yada (야다) и многие другие. Рубрику открыл популярный в Корее рок-музыкант по имени Пак Ван Гю. Одна из главных песен в его творчестве называется «Тысячелетняя любовь» (천년의 사랑). Это заглавный трек альбома Пака, релиз которого состоялся в 1999 году. Песня получилась, что называется, «на все времена». Несмотря на то, что уже прошло более 20 лет после её выхода, эту песню можно часто услышать в музыкальных телеконкурсах Кореи.

Вторая песня рубрики - «Реквием» (진혼) в исполнении легендарной корейской рок-группы Yada (야다). В ней «Реквием» поётся о том, как молодой человек сильно скучает по ушедшей любви. Из содержания песни понятно, что его возлюбленная покинула этот мир. Не в силах больше страдать он принимает решение отправиться вслед за своей любимой. В целом песни группы Yada отличаются некоторой пессимистичностью. В то же время это является отличительной особенностью их музыкального творчества.

Третья композиция рубрики - песня «Бесконечный» (Endless) в исполнении мужского трио Flower (플라워). Заключительная композиция – «Крик души» (나를 외치다) в исполнении певицы Maya (마야). В отличие от предыдущих песен, она раскрывает тему различных сложностей, которые часто случаются в нашей жизни, несёт в себе позитивный настрой и придаёт сил не опускать руки в трудных ситуациях.