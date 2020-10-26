Всё по новой (8) 별말씀을요

Диалог недели

윤재석(Юн Чжэ Сок): 이거 불안한데? 늦바람 무섭다고 독설가로 변하는 거 아니야, 사돈?

Что-то я беспокоюсь. Вдруг ты станешь язвой, сватья?

송다희(Сон Да Хи): 나희 언니처럼?

Как моя сестра На Хи?

윤재석(Юн Чжэ Сок): 그쵸. 형수님처럼.

Точно, как невестка.

아니 나는 형수님 좋아하지만 또 사돈은 사돈다워야지.

Конечно, мне нравится На Хи, но сватья должна быть сватьей.

형수님 같으면 재미 없을 거 같아.

Если ты станешь как невестка, будет неинтересно.

우리 조금만 변합시다. 할 말은 하는 정도로만.

Давай изменимся только чуть-чуть. Будем говорить то, что надо!

송다희(Сон Да Хи): 어쨌든 감사합니다. 사는 데 아주 큰 도움이 될 거 같아요.

Так или иначе спасибо вам. Наверное, ваши советы мне пригодятся.

윤재석(Юн Чжэ Сок): 별말씀을요. 짠.

Не за что. Выпьем!





Фраза недели

별말씀을요

[Пёль-маль-ссым-ыль-ё]

Не за что





Грамматика

별말씀을요 – состоит из 3 частей: существительного 별말씀, окончания винительного падежа 을 и окончания неофициально-вежливого стиля речи 요. 별말씀 – от слова 별말, которое означает «необычные, особенные слова, замечания». Слово 별말 в уважительной форме – 별말씀, т. е., говорящий выражает уважение к собеседнику. Отмечу, что слово 별 – это прилагательное, которое означает «необычный, особый». В отличие от обычных прилагательных оно не имеет окончания и не склоняется, как наречие. И оно иногда играет роль приставки, присоединяясь к существительному, как в сегодняшнем диалоге. В этом случае, по правилам, пишется слитно – 별말씀. К данному слову присоединяются окончание винительного падежа 을 и окончания неофициально-вежливого стиля речи 요. Все вместе получается 별말씀을요, что дословно переводится как «лишние слова» или как мы перевели, «не за что» либо «вам не надо говорить такие слова». В большинстве случаев данное выражение является ответом на «спасибо», но также может использоваться, когда собеседник хвалит вас и вы хотите скромно ответить на комплименты с благодарностью.





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля : 별말씀을요

☞ в форме официально-вежливого стиля : 별말씀을 다 하십니다

☞ синонимы к слову 별말씀을요 : 천만에요, 괜찮아요, 아니에요



