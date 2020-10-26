Фильм «Майская исповедь в пустыне» выходит в прокат спустя 31 год





Кинокартина режиссёра Ким Тхэ Ëна (김태영) «Майская исповедь в пустыне» (황무지 5월의 고해) выходит на экраны кинотеатров. Это один из самых первых фильмов, основанных на событиях демократического движения в Кванчжу 1980 года. Работа режиссёра Ким Тхэ Ëна состоит их двух частей – короткометражного фильма «Представление Канта» (칸트씨의 발표회, 1987 г.) и полнометражного фильма «Пустыня» (황무지 / 1988 г.). Последний в 1989 году был запрещён к показу, после чего вся киноплёнка была изъята. Спустя 31 год кинокартина всё же выйдет на экраны кинотеатров страны. Это стало возможным благодаря тому, что у режиссёра Ким Тхэ Ëна сохранилась киноплёнка в личном архиве. Режиссёр очень рад тому, что фильм всё же выйдет на экраны кинотеатров Кореи, хоть и спустя столь долгий период. Показ фильма состоится 28 октября.