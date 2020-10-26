Не пропустите фильм об участниках телеконкурса «Мистер трот»

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Документальный фильм «Мистер трот: Кино» (미스터트롯) вышел на экраны кинотеатров РК. Кинокартина повествует об участниках одноимённого телевизионного конкурса телеканала TV Chosun. В их числе такие имена как Им Ëн Ун (임영웅), Ëн Тхак (영탁), Ли Чхан Вон (이찬원), Чон Дон Вон (정동원), Чан Мин Хо (장민호), Ким Хи Чжэ (김희재). Основное действие фильма происходит за кулисами благодарственного концерта «Мистер трот», состоявшегося в период с 7 по 23 августа 2020 года. Также зрители смогут поближе познакомиться с буднями лучших в стране исполнителей в жанре трот. Ближайший концерт с участием артистов состоится в период с 30 октября по 1 ноября в экспоцентре BEXCO, гор. Пусан.