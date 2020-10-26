Участницы группы LOONA выпустили музыкальный альбом

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2020-10-28
Гёрл-группа LOONA (이달의 소녀) 19 октября представила очередной мини-альбом. Новая работа получила название [12:00]. Она состоит из восьми музыкальных дорожек с заглавным треком «Почему нет?» (Why Not?). Представленный альбом после выхода занял вершины чарта iTunes в 49 странах, включая США, Великобританию, Индонезию и Россию. Это уже третий по счёту мини-альбом группы LOONA. Релиз последнего состоялся в феврале 2020 года.
2020-10-28
2020-10-28
2020-10-29 11:24:14
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