Новые тенденции в музыкальной индустрии РК

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Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в музыкальную индустрию РК. Ситуация в стране стабилизировалась, однако говорить о полной победе над коронавирусом пока рано. В этой связи, многие исполнители решают проводить концерты в режиме онлайн. Одним из таких стал женский дуэт «Оксандальбит» (옥상달빛). 18 октября участницы дуэта организовали концерт в одном из лесов провинции Кёнгидо. Мероприятие под названием «Звуки леса» транслировалось в режиме онлайн через платформу Kakao TV. Концерт на фоне шума ветра и шелеста травы вызвал большое внимание со стороны интернет-пользователей. Многие из них остались очень довольны от его просмотра.