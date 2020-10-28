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Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-26


В ролях: Им Ëн Ун, Ëн Тхак, Ли Чхан Вон, Чон Дон Вон, Чан Мин Хо, Ким Хи Чжэ

На экранах: с 22 октября 2020 г.

Возрастное ограничение: отсутствует


Фильм о шести участниках популярнейшего в Корее телевизионного конкурса «Мистер трот» выходит на экраны. У зрителей появился шанс познакомиться с буднями артистов, а также попасть за кулисы музыкального концерта «Мистер трот», состоявшегося в период с 7 по 23 августа 2020 года.

Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)
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