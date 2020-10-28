Мистер трот: Кино (미스터트롯: 더 무비)

Темпы роста реального ВВП
2020-10-28
#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-26
В ролях: Им Ëн Ун, Ëн Тхак, Ли Чхан Вон, Чон Дон Вон, Чан Мин Хо, Ким Хи Чжэ
На экранах: с 22 октября 2020 г.
Возрастное ограничение: отсутствует
Фильм о шести участниках популярнейшего в Корее телевизионного конкурса «Мистер трот» выходит на экраны. У зрителей появился шанс познакомиться с буднями артистов, а также попасть за кулисы музыкального концерта «Мистер трот», состоявшегося в период с 7 по 23 августа 2020 года.
2020-10-28
2020-10-28
2020-10-29 11:24:14
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >