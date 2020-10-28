Компания Meclouds - разработчик платформы для путешествий

ⓒ MECLOUDS HR

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам компанию Meclouds (매클라우즈), которая предоставляет услуги бесконтактных путешествий. У микрофона - её генеральный директор г-н Ким Сон Рён.





Meclouds - это компания, предлагающая услуги путешествий по миру с использованием технологий виртуальной реальности 360 градусов и услуг аватара. Представим, что хочется отправиться в далёкое место, но это сделать сложно из-за нехватки времени и денежных средств. В этом случае в качестве аватара используется человек, который находится в том самом месте. С помощью камеры VR360 он транслирует всё происходящее вокруг. Мы надеемся стать поставщиком платформ или контента, которые помогут людям делиться хорошими впечатлениями и воспоминаниями.





Это новая услуга бесконтактных путешествий, аналогов которой прежде не было. Её структура такова: заказчик через смартфон или другое устройство подаёт заявку на удалённое посещение какой-либо локации. Исполнитель выполняет заказ, получая за это вознаграждение. Эта услуга отличается от онлайн-путешествий тем, что заказчик в режиме онлайн руководит процессом. Глава компании г-н Ким Сон Рён 14 лет работал в сфере вещания. Он понял, что может помочь людям, которые не могут отправиться в зарубежную поездку или посетить выставку из-за нехватки времени и по финансовым причинам. Для этого он создал платформу бесконтактных путешествий.





В рамках нашей платформы, соединяющей людей, есть исполнитель и заказчик. Исполнитель с камерой VR транслирует видео с какого-либо места в режиме реального времени. Заказчик просто сообщает, что он хотел бы посетить, куда бы хотел отправиться и т д. Прежние онлайн-путешествия это, по сути, просмотр записи, сделанной в 2D-режиме. При этом нельзя оглянуться вокруг, выразить свои предпочтения и желания. На нашей платформе вы можете это сделать. После завершения сеанса исполнитель получает баллы или денежное вознаграждение.





ⓒ MECLOUDS HR

Можно не волноваться о проблеме общения с исполнителями за рубежом. Во время трансляции в реальном времени возможен перевод сообщений и речи. Поэтому можно контактировать без каких-либо ограничений. Платформа бесконтактных путешествий компании Meclouds особенно актуальна сегодня, когда из-за COVID-19 путешествовать стало проблематично. Преимущество компании состоит в наличии технологии VR в реальном времени, а также VR с помощью связи 5G. Есть функция автоматического затирания изображения, а также возможность применения дополненной реальности и искусственного интеллекта, которые повышают комфорт заказчика. Компания постоянно продолжает разработки и исследования с целью повысить качество предоставляемых услуг. Между тем, в процессе налаживания сервиса компания столкнулась с большими трудностями.





Среди сложностей, с которыми мы столкнулись, было то, что ещё в прошлом году не было ниши бесконтактных услуг. Но в этом году наступила бесконтактная эра. Этому способствовала пандемия COVID-19, которая изменила представления людей. Технические сложности выразились в том, что в других странах ещё нет услуг связи пятого поколения. Поэтому мы создали функцию передачи обычного видео 2D. Также была создана система, позволяющая делиться видео через обычный телефон, если в наличии нет оборудования виртуальной реальности. Отсутствие в других странах связи 5G мы восполнили возможностью работы в условиях сетей LTE. Кроме того, сложности возникли с тем, что далеко не многие пользователи имеют VR оборудование, в том числе камеры. Мы пытались решить эту проблему через предоставление в аренду VR очков и камер. Кроме того, совместно с производителями такого оборудования мы распространяем информацию о наших услугах среди покупателей VR-гарнитуры.





Meclouds продолжает разработку различных услуг для пользователей. Получен патент на сервис по предоставлению возможности удалённого управления роботами с VR-камерой, которые позволяют побывать в труднодоступных местах. Подготовлена услуга, соединяющая проводников и людей с нарушениями зрения. Есть также наработки в сфере образования.





С развитием смартфонов люди начинают общаться меньше, чувствуя себя оторванными от окружающего мира. Наша цель сделать так, чтобы технологии не разделяли, а соединяли людей, помогая создавать и делиться впечатлениями. Мы надеемся, что люди увидят в нашем сервисе совершенно новую услугу, которой раньше не было. Мы также надеемся создать новый способ познания мира в бесконтактную эпоху. Нам хочется вырасти в компанию, которая будет оставлять у людей во всём мире только прекрасные воспоминания.





Многие люди активно пользуются услугами Meclouds. Кто-то посмотрел в реальном времени северное сияние в Арктике, кто-то впервые посетил школьное мероприятие своих детей, чего раньше не мог сделать из-за ограниченных физических возможностей. Мы надеемся, что компания Meclouds поможет многим людям поделиться друг с другом воспоминаниями, преодолевая время, место и физические ограничения.