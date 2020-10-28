Рост экономики Китая и перспективы Республики Корея

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Экономика Китая стабилизировалась, справившись с последствиями пандемии COVID-19. В третьем квартале этого года китайский ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении. Это удивительный прогресс, учитывая, что именно из Китая началось распространение COVID-19. О том, как восстановление экономики Китая повлияет на южнокорейскую экономику, мы поговорим с директором Института экономики США и Китая г-ном Чо Ён Чханом.





В третьем квартале рост китайского ВВП составил 4,9%. Это на 1,8% больше, чем в предыдущем квартале. Экономический рост на протяжении двух кварталов подряд говорит о том, что Китай полностью оправился от последствий COVID-19. За девять месяцев текущего года рост составил лишь 0,7%. Однако, учитывая отрицательные показатели других стран, можно сказать, что Китай первым в мире вышел из кризиса, вызванного COVID-19. Это подтверждает оценка консалтингового агентства Capital Economics. Оптимистичные прогнозы подтверждают положительные тенденции в сфере производства, инвестиций и экспорта. Потребительская активность увеличивается два месяца подряд. В начале октября в Китае было восемь выходных дней по случаю осеннего праздника. В этот период 637 млн китайцев совершили путешествия по стране. Доход туристической отрасли оценивается в 70 млрд долларов. В этой связи ожидается, что рост китайского ВВП составит в четвёртом квартале 5-6%.





Китайская экономика в самом начале оказалась под прямым ударом пандемии. В первом квартале экономический спад составил 6,8%. Это был первый с 1992 года отрицательный рост китайского ВВП. Но такая ситуация продлилась недолго. Уже во втором квартале рост составил 3,2%, а в третьем - 4,9%. Такие показатели стали возможны благодаря оперативным противоэпидемическим мерам и эффективной политике правительства по поддержке экономики. Если в первом квартале Китай полностью закрыл въезд в ряд регионов, то во втором и третьем кварталах удалось вновь запустить производство и сосредоточиться на стабилизации потребительского рынка. Таким образом, ожидается, что по итогам года Китай может стать единственной страной с положительным ростом экономики. По мнению экспертов Международного валютного фонда, он составит в этом году 1,9%, а в следующем – уже 8,2%. Китайский юань активно укрепляется, что влияет на укрепление корейской воны. Причина - в тесных экономических связях двух стран.





Быстрая стабилизация экономики Китая – положительный сигнал для Республики Корея. Речь идёт, конечно, об экспорте на китайский рынок. Большим подспорьем для экономики станет возможность быстрого восстановления позиций на китайском рынке отечественных производителей автомобилей, электроники и косметики. Кроме того, китайские власти в целях стимулирования экономического роста намерены инвестировать 1 трлн 600 млрд долларов в сферы полупроводников, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей. Китай ежегодно импортирует полупроводники на сумму до 300 млрд долларов. Объём их внутреннего производства составляет лишь 100 млрд долларов. К тому же основная часть этого сектора приходится на недорогие образцы. Поэтому ожидается, что южнокорейские производители полупроводников и дисплеев окажутся в выигрышном положении. В третьем квартале продажи южнокорейских компаний, работающих в Китае, оказались максимальными за последние два года. Предполагается, что в четвёртом квартале показатели улучшатся.





В то время как Китай быстрыми темпами восстанавливает экономику, США и Европу охватила новая волна COVID-19. В этой связи местные экономики могут столкнуться с новым кризисом. Границы закрываются, а эксперты дают мрачные прогнозы на четвёртый квартал. По данным Корейского института экономических исследований, рост или спад китайской экономики на 1% приведёт к аналогичным изменениям южнокорейской экономики на 0,4%. Республика Корея сталкивается с рядом рисков, связанных с неблагоприятными внешними факторами. Мировая экономика находится в состоянии рецессии, и многие страны закрыли свои границы, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Вряд ли США понравится, что Китай - единственная страна, чья экономика восстанавливается. Есть опасения, что торговый конфликт Вашингтона и Пекина будет усугубляться. Это ещё один негативный фактор, который может повлиять на южнокорейскую экономику.





Сеул зависит от Вашингтона в вопросе безопасности, а от Китая - в экономическом плане. Поэтому, если Сеул займёт нейтральную позицию, то со стороны США могут последовать меры давления. Это может быть повышение пошлин, требование присоединиться к американской системе противоракетной обороны, а также отстранение от переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Если Сеул займёт сторону Вашингтона, то Пекин может создать проблемы с поставками редкоземельных металлов, ввести ограничения на ввоз южнокорейских товаров или организовать провокацию в Жёлтом море. Для Республики Корея очень важно не создавать врагов, сохраняя хрупкое равновесие. У государства нет чётких стратегических целей, поэтому отечественный бизнес находится в некоторой растерянности. Очень важно, чтобы в нынешней ситуации власти представили чёткое видение и цели.





Китайская экономика быстро восстанавливается. Одновременно в США и Европе опасаются нового кризиса. Южнокорейская экономика находится в непростой ситуации. Республике Корея нужно выработать чёткий план обеспечения стабильности экономики в условиях больших перемен на мировом рынке.