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Осенний цвет береговой отмели

2020-10-27

Новости




Остров Чындо, уезд Синан-гун провинции Чолла-Намдо, Ботанический парк Ёмсэксикмульвон. Растения дягиль и сведа окрасились в жёлтый и красный цвета, присущие осени. Эти места входят в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения.

(Yonhap News) 


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