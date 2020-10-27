Осенний цвет береговой отмели

Темпы роста реального ВВП
2020-10-28
2020-10-27
Остров Чындо, уезд Синан-гун провинции Чолла-Намдо, Ботанический парк Ёмсэксикмульвон. Растения дягиль и сведа окрасились в жёлтый и красный цвета, присущие осени. Эти места входят в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения.
(Yonhap News)
2020-10-28
2020-10-28
2020-10-29 11:24:14
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