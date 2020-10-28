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Во время разговора взгляд женщины упал на ногу старика Со. Сквозь носки проглядывали пальцы и пятки. Женщина пообещала сшить ему традиционные носки посон, так как уже скоро должны были наступить холода. От растерянности старик даже не смог подобрать быстро слова в ответ.

До глубокой ночи женщина шила посон. Видя это, старик Со не мог сдерживать охватывавшую его дрожь. Он понимал, что ею двигало желание позаботиться о сыне, бесследно пропавшем в далёкой, чужой стране, но такую теплоту старик Со ощущал впервые за свои семьдесят лет.





중늙은이 여인은 서노인의 젖은 두루마기를 부뚜막에 말려주었다.

그러다가 여인의 눈이 서노인의 발에 가 머물렀다.

발뒤축이 보이고 발가락이 드러난 양말짝이었다.





중늙은이 여인이 이제 날도 추워질텐데 버선 한 켤레를 지어주겠노라고 했다.

서노인은 너무 황송스러워 얼른 무어라 대꾸도 하지 못했다.





밤 깊기까지 버섯 한 켤레를 다 지었다.

그것을 지켜보는 서노인의 손이 절로 떨렸다.

여인이 이렇게 버선을 지어주는 것은 그것이 머언 타향에 가

생사를 모르는 자기 아들을 위한 선심에서 나온 것이라고 하더라도,

서노인으로서는 칠십 평생에 처음 맛보는 따뜻한 정의가 아닐 수 없었다.









Рассказ «Продавец кистей и чернил» писателя Хван Сун Вона был опубликован в 1955 году. Главный герой произведения – старик по фамилии Со, который уже тридцать лет работает продавцом кистей и чернил для традиционной живописи.









Было очевидно, что смерть сразила старого нищего прямо на дороге. Вдруг старосте показалось, что он уже где-то видел котомку этого бедняги. Он глянул внимательнее и понял, что это не кто иной, как старик Со. Староста попросил развязать котомку погибшего. Там лежали непроданные кисти и чернила, а также какой-то предмет, тщательно завёрнутый в бумагу.

Развернули и свёрток. В нем оказалось немного денег и совершенно новые носки посон. Ещё там нашли короткую записку с просьбой. Старик просил на эти деньги устроить похороны и тогда же одеть ему посон из этого свёртка.





틀림없이 늙은 거지 하나가 죽어 넘어져 있었다.





그런데 동장의 눈에 어딘가

이 늙은 거지의 메고 있는 괴나리 봇짐이 낯익었다.

다시 자세히 보니 그것은 다른 사람 아닌 서노인의 것이었다.





동네 사람들을 시켜 괴나리봇짐을 풀어보았다,

돈 얼마큼과 아직 한번도 신지 않은 진솔 버선 한 켤레가 나왔다.

그리고 거기 종잇조각이 있어, 이런 뜻의 글이 적혀 있었다.





여기 들어있는 돈으로 장례를 치러 달라,

그리고 그 때에는 수고스러운 대로

여기 같이 들어 있는 버선을 신겨 달라는 것이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Старик Со встретил смерть в одиночестве: никто им не интересовался, как не интересовались и его чернилами с кисточками, он был покинут всеми, как и цветок дикой сливы. Даже человека с такой тяжёлой жизнью война безжалостно лишила маленькой крупицы тёплых отношений.









Писатель Хван Сун Вон (26.03.1915 - 14.09.2000) родился в уезде Тэдон провинции Пхёнан-Намдо. В 1931 году дебютировал в журнале «Тонгван» с произведением «Моя мечта». Отмечен Государственной премией по литературе (1983), медалью «Камелия» за гражданские заслуги перед Республикой Корея (1970).