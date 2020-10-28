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Жена, казалось, совсем ничего не замечала. Мне было жалко сразу сообщать ей правду. Она с такой любовью смотрела на детей, которые весело болтали друг с другом, идя к дому. Зайдя во двор, я первым делом поднял голову и посмотрел на маленький кусочек проглядывавшего неба. Но вместо неба увидел шесть или семь спутанных между собой проводов. Душу сразу же охватило дикое отчаяние. Но ни жена, ни дети даже и не думали обращать внимание на мои странные действия или взгляды.





월급쟁이 십 일년 만에 내 집을 하나 장만하게 된 감격스러움이야

어찌 필설로 다 이르겠는가.

내 집 갖기 작전의 순 자기 자본 일금 일백 삼십만원의 거금을 만들기까지 겪어온 파란곡절은,

아내 말마따나 참말 치사하고 더러워서 돌이켜보고 싶지도 않다.

“이러면서도 살아야만 하는 걸까, 이렇게 사는 것도 산다고 할 수 있어요?”

하고 말하며 아내는 곧잘 무참한 표정을 짓고는 했다.









Рассказ «Линия электропередачи» писателя Чо Сон Чжака был опубликован в 1974 году. Герой и рассказчик произведения – мужчина средних лет, у которого есть жена и четверо детей – два сына и две дочери. Семья живёт бедно, но всё равно понемногу откладывает на жильё.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

После Корейской войны наблюдалась сильная нехватка недвижимости. В 1970-е годы южнокорейское общество активно шло по пути индустриализации, поэтому в таком крупном городе, как Сеул, население росло быстро. Многие корейцы хотели осесть в Сеуле и купить там жильё. Из-за жилищного вопроса в 1960-1970-е годы отчаяние испытывали многие жители Сеула.









После заключения договора я решил думать по-другому. Как много ещё людей вынуждены скитаться по съёмным квартирам, не имея даже такого дома. Ничего плохого не будет в том, что ЛЭП проходит над головой. Я решил относиться к этому оптимистично. Постоянно повторял себе слова агента о том, что всё зависит от отношения к ситуации.





집을 계약하고 나서 나는 생각을 고쳐먹기로 했다.

그만한 집도 없이 셋방살이로만 전전하는 사람들이 아직도 얼마나 많은가.

아무리 고압선 밑이라고는 하지만,

비만 오면 구들장까지 물바다가 된다는 둑방 밑 동네나,

숨이 턱까지 차오르며 헐떡거리며 기어올라야 하는 산비탈 동네보다,

공동묘지가 마주 보이는 기분 나쁜 동네보다야 훨씬 낫지 않은가?





머리위로 고압선이 지난데서 도시 불편할 것은 없거든.

나는 이렇게 낙천적으로 생각하기로 했다.

그저 모든 것은 생각하기 나름이라는 복덕방 영감쟁이의 말을

자꾸만 되뇌면서 말이다









Писатель Чо Сон Чжак родился в 1940 году в г. Тэчжон. Выход его дебютного рассказа «Могила патриотов» состоялся в 1971 году в журнале «Сэдэ». Автор произведений «Предпоказ» (1971), «Золотая пора Ён Чжа» (1973) и пр.