Молодые таланты сериалов Netflix

Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1
2020-10-29
# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-28
В последние годы на экранах появилось не мало талантливых актёров. Многие из них получили внимание общественности благодаря сериалам Netflix. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.
2020-10-29
2020-10-31
Последние события на Корейском полуострове
2020-10-29
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