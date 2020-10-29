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Молодые таланты сериалов Netflix

# Новости шоу-бизнеса l 2020-10-28

Сеул сегодня


В последние годы на экранах появилось не мало талантливых актёров. Многие из них получили внимание общественности благодаря сериалам Netflix. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.

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