



Восточные учёные и интеллигенты любили неспешно прогуливаться на лодках, наслаждаясь красотами природы вокруг и декламируя стихи или напевая песни. Воспоминания о таких прогулках лежат, например, в основе «Поэмы о Красных скалах» китайского поэта Су Ши. Подробнее о песнях о лодочных прогулках и связанных с ними произведениях искусства вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 487. Прогулки на лодках

* Песня «Имсуль чичху» – Ким Ён Ги (вокал)

* «Песня о гребле» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Пэннорэ» – Ким Со Хи (вокал)