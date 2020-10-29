Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1
2020-10-29
#Мелодии Кореи l 2020-10-28
Восточные учёные и интеллигенты любили неспешно прогуливаться на лодках, наслаждаясь красотами природы вокруг и декламируя стихи или напевая песни. Воспоминания о таких прогулках лежат, например, в основе «Поэмы о Красных скалах» китайского поэта Су Ши. Подробнее о песнях о лодочных прогулках и связанных с ними произведениях искусства вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 487. Прогулки на лодках
* Песня «Имсуль чичху» – Ким Ён Ги (вокал)
* «Песня о гребле» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Пэннорэ» – Ким Со Хи (вокал)
2020-10-29
2020-10-31
Последние события на Корейском полуострове
2020-10-29
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >