Президентские выборы в США и северокорейская политика Вашингтона

Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1
2020-10-29
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-10-29
До президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, осталось меньше недели. Они представляют собой напряжённую гонку между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. В Сеуле с нетерпением ждут результатов выборов, которые, безусловно, повлияют на региональную дипломатию. Если Дональд Трамп останется на посту президента, он, скорее всего, продолжит свою политику умиротворения в отношении Северной Кореи. Байден, как ожидается, будет придерживаться политики «кнута и пряника», чтобы способствовать денуклеаризации Севера. Политический обозреватель Чхве Ён Иль проанализирует северокорейскую политику обоих кандидатов.
2020-10-29
2020-10-31
Последние события на Корейском полуострове
2020-10-29
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